Trauma Kalah dari AC Milan Antonio Conte Diuji, Genoa vs Inter Milan Live Streaming beIN Sports

Ekspresi pelatih Inter Milan, Antonio Conte.Antonio Conte tengah diuji.

Jadwal Liga Italia Genoa vs Inter Milan dapat disaksikan lewat siaran live streaming beIN SPORTS 2. Jam tayang Genoa vs Inter Milan dijadwalkan pada Sabtu (24/10/2020) malam, kick off pukul 23.00 WIB.

Ya, Liga Italia Serie A memasuki pekan kelima, kebangkitan Inter Milan sangatlah dinantikan.

Inter Milan akan melakoni laga tandang ke Kota Pelabuhan untuk menghadapi Genoa di Stadion Luigi Ferraris, Sabtu (24/10/2020), pukul 23.00 WIB.

Namun, Klub rakasa Liga Italia, Inter Milan memang mengalami periode yang kurang apik dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Nah, Anak asuh Antonio Conte sekalipun belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Nerazzurri hanya sanggup bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Lazio, kalah di Derby della Madonnina saat bersua dengan AC Milan dengan skor 1-2.

Sedangkan di laga terbaru, Inter Milan juga hanya sanggup menuai hasil imbang tatkala menjamu Monchengladbach di ajang Liga Champions lewat kedudukan 2-2.

Tentu kondisi tersebut bukanlah awal yang bagus bagi Nerazzurri yang diharapkan memiliki musim yang fantastis.

Bagaimana tidak harapan dan ekspektasi membumbung tinggi kepada tim besutan Antonio Conte itu.

Pasalnya Inter Milan di semua lininya memiliki amunisi pemain dengan kualitas wahid.