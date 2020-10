Video Klip Via Vallen dan Dirga Dadali Banjir Hujatan, Kasih Dengarkanlah Aku Disebut Tiru Milik IU

Via Vallen.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video klip terbaru penyanyi dangdut Via Vallen yang berkolaborasi dengan Dirga Dadali berjudul Kasih Dengarkanlah Aku banjir hujatan.

Konon video klip terbaru Via Vallen menjiplak konsep video klip IU dengan lagunya berjudul Above the Time yang dirilis tahun 2019 silam.

Sontak saja video klip yang tayang pada Jum'at (23/10/2020) kemarin ramai komentar warganet di YouTube Ascada Musik.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, hingga berita ini diturunkan terdapat lebih dari 6.300 komentar yang rata-rata meminta video itu dihapus.

Termasuk lebih dari 5.400 dislikes untuk video klip yang diunggah kurang dari 24 jam ini.

Tidak main-main, komentar yang berdatangan meminta agar video klip terbaru Via Vallen dihapus datang tak hanya dari warganet Indonesia.

Ada banyak komentar berbahasa Inggris yang merupakan fans kpop internasional dan mendesak pihak Ascada Musik melakukan take down alias mencabut video klip ini karena konsepnya yang dinilai plagiat.

Sementara itu, melansir laman Instagram penggemar IU, iu_indonesia Jum'at (23/10/2020) juga terlihat menyandingkan sejumlah potongan adegan yang dilakukan Via Vallen dan Dyrga Dadali.

Ada 7 adegan yang terlihat mirip yang dilakukan Via Vallen dan IU yang dikonsep mirip sekali dengan video klip Above the Time.

Akun tersebut juga meminta agar pihak Ascada agar melakukan take down video klip Kasih Dengarkanlah Aku.