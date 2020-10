Video Musik 'Kasih Dengarkanlah Aku' Via Vallen di Take Down, Buntut Jiplak Video Idol KPop IU

Via Vallen dan permintaan maafnya pada fans IU.

Instagram Via Vallen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video musik kolaborasi Via Vallen dan Dyrga Dadali berjudul "Kasih Dengarkanlah Aku" akhirnya take down atau diturunkan.

Penurunan itu sebagai buntut dari tudingan plagiat video musik Via Vallen dengan video musik Idol KPop IU yang berjudul "Above The Time".

Akibat insiden ini, pedangdut asal Kediri pun mengaku sangat malu.

Usia meminta maaf kepada para penggemar penyanyi IU yang disebut UAENA, Via Vallen pun berjanji akan meminta video musiknya itu diturunkan.

Penyanyi dangdut Via Vallen pun mengingatkan kepada penggemar penyanyi IU, UAENA, bahwa video musik "Kasih Dengarkanlah Aku" sudah take down atau diturunkan, Sabtu (24/10/2020).

Penghapusan video klip ini merupakan buntut dari tudingan UAENA yang menilai hasil kolaborasi Via Vallen dan Dyrga Dadali itu adalah plagiat dari video musik idolanya yang berjudul "Above The Time".

"MV (Music Video) 'Kasih Dengarkanlah Aku' sudah di-take down ya teman-teman," tulis Via Vallen seperti dikutip Kompas.com dalam unggahan Instagram story-nya, Sabtu (24/10/2020).

Pemilik nama lengkap Maullydia Octavia itu lagi-lagi hanya bisa meminta maaf atas peristiwa plagiat yang menyeret namanya.

"Sekali lagi, maaf atas kelalaian yang telah terjadi," tulis Via Vallen.

Menurut penelusuran Kompas.com dalam kanal YouTube Ascadamusik, video klip yang rilis pada 28 Oktober 2020 itu sudah bertuliskan "Video unavailable. This video is private".