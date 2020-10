Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Arsenal vs Leicester & Southampton vs Everton demi Puncak Klasemen

Simak Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Minggu (25/10/2020) Ada Arsenal vs Leicester City dan Southampton vs Everton, Cek Klasemen Liga Inggris di sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris (English Premier League) pekan 6 berlangsung malam ini Minggu (25/10/2020) via Live Streaming Mola TV dan Siaran Langsung Net TV. Arsenal vs Leicester City dan Southampton vs Everton.

Sejumlah big match mewarnai jadwal Liga Ingrris pekan 6 seperti Arsenal vs Leicester City dan Southampton vs Everton. Belum tahu apakah dua laga ini tayang via Live Streaming Net TV. Cek dulu Hasil dan Klasemen Liga Inggris di sini.

Seluruh pertandingan Liga Inggris bisa ditonton lewat Live Streaming Mola TV dan sebagian bisa ditonton di saluran televisi NET TV. Klasemen Liga Inggris sementara setelah hasil Liga Inggris Sabtu (24/10/2020) tersaji di artikel ini

Dua partai sengit di liga inggris pekan ini yaitu Arsenal vs Leicester City dan Southampton vs Everton.

Pertandingan Arsenal kontra Leicester City ini tersaji pada pekan keenam Premier League atau kompetisi tertinggi Liga Inggris malam ini.

Duel Arsenal vs Leicester City bakal dihelat di Stadion Emirates, London, Minggu (25/10/2020) waktu setempat atau Senin (26/10/2020) dini hari WIB.

Daftar Jadwal Liga Inggris Malam Ini Tersaji diakhir artikel

Pada pekan sebelumnya, yakni pekan kelima, kedua tim sama-sama menelan kekalahan dari lawannya.

Arsenal kalah 0-1 dari tuan rumah Manchester City, sementara Leicester bertekuk lutut 0-1 dari tim tamu Aston Villa.