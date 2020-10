LINK TV Online Liverpool vs Sheffield United di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung Net TV

Link Live Streaming Liverpool vs Sheffield duel Liga Inggris mulai pukul 03.00 WIB via Live Streaming Mola TV, Mingggu (25/10/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Liverpool vs Sheffield United di Liga Inggris malam ini pukul 03.00 WIB bisa diakses via Live Streaming Mola TV namun tak Live Streaming Net TV.

Siaran Langsung Liverpool vs Sheffield United via Live Streaming Liga Inggris atau Premier League dapat ditonton via TV Online www.mola.tv namun tak Siaran Langsung Net TV pada Minggu (25/10/2020).

Walaupun tak bisa diakses via Live Streaming Net TV, Link Live Streaming Liverpool vs Sheffield United bisa diakses via Live Streaming Mola TV mulai pukul 03.00 Wib.

Meski tak Siaran Langsung Net TV, Duel Liverpool vs Sheffield United di Liga Inggris malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming. Atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan www.Mola.TV.

Dalam pertarungan pekan 6 Liga Inggris kali ini, Liverpool nampaknya harus berjuang sedikit lebih keras lantaran sejumlah pemain unggulannya sebut saja Virgil van Dijk, Oxlade Chamberlain hingga Joel Maltip sedang mengalami cedera dan terpaksa absen.

Joel Matip menyusul Virgil van Dijk yang sudah lebih dulu dipastikan absen di sejumlah laga Liverpool ke depan akibat cedera.

Matip dikabarkan menderita cedera otot kaki, Senin (19/10/2020).

Kabar buruk itu didapat hanya satu hari setelah Virgil van Dijk dipastikan naik meja operasi karena cedera ligamen lutut atau biasa disebut anterior cruciate ligament (ACL).

Menurut reporter The Athletic, James Pearce, Joel Matip mulai merasakan cedera otot seusai bermain pada laga Everton vs Liverpool, Sabtu (17/10/2020).