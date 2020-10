Live SCTV! Jadwal Liga Champion, Juventus vs Barcelona, Liverpool vs Midtjylland Panaskan Matchday 2

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions (UCL) Matchday 2 tersaji mulai Rabu (28/10/2020) dini hari.

Jadwal Liga Champions di SCTV, menyuguhkan 4 laga, yaitu Lokomotiv Moskva vs Bayern Munchen, Monchengladbach vs Real Madrid, Krasnodar vs Chelsea dan Juventus vs Barcelona.

Seluruh laga di Liga Champions tersebut juga dapat ditonton via Live Streaming Vidio.com.

Duel Juventus vs Barcelona menjadi satu pertandingan yang paling dinanti dalam Liga Champions fase grup ini.

Namun, partai reuni Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di laga Juventus vs Barcelona diprediksi bakal batal.

Cristiano Ronaldo saat ini masih harus menjalani isolasi untuk menyembuhkan diri dari paparan virus Corona atau Covid-19 sambil menunggu hasil tes jelang matchday 2 Liga Champions.

Pertandingan lain di Liga Champions tidak kalah seru.

Lokomotiv Moskva vs Bayern Munchen yang merupakan Grup A bakal bertanding di Stadion Lokomotiv, Moscow

Sedangkan pertandingan Shakhtar Donetsk vs Inter Milan akan berhadapan di Stadion NSK Olimpiyskiy.

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo dan megabintang Barcelona, Lionel Messi. (TWITTER.COM/BRFOOTBALL)

Berikut jadwal lengkap fase grup Liga Champions matchday 1:

Rabu, 28 Oktober 2020