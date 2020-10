TBS Sawit Kalsel Rp 1.700 Per Kilogram, Berdampak Positif Petani Banua

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sejak pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, hampir semua kegiatan ekonomi melambat jika tidak bisa dikatakan babak belur menuju resesi, tidak terkecuali Indonesia.

Ekspor non migas RI periode Januari-Agustus diluar produk sawit hanya mencapai 1,642 milyar USD. Hanya industri berbasis pangan yang masih mampu bertahan dan terlihat semakin menggembirakan.

Menurut Arief RM Akbar, Kordinator Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) Kalselteng, total ekspor Sawit hingga Agustus mencapai USD 12,63 milyar, sehingga total nilai ekspor produk non migas RI mencapai USD 15,269.

"Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani Sawit dengan kenaikan harga TBS (Tandan buah segar) dikisaran 27-30 persen pada periode yang sama," katanya, Minggu (25/10/2020).

Harga TBS di Kalsel yang di realese setiap bulan, lanjut Arief, bertahan pada nilai Rp1.700-an per kg. Hal ini tentu saja sangat dirsakan oleh para petani sawit yang ditahun sebelumnya mengalami masa sulit akibat over produksi minyak nabati dunia dimana pada periode yang sama tahun lalu harga TBS masih di bawah Rp 1.000 per kilogram, malah di tingkat petani jauh dari harga tersebut.

Ditambahkan peneliti Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini, data statistik produksi minyak sawit dan turunannya di keluarkan Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).Tujuan ekspor terbesar minyak sawit Indonesia adalah Uni Eropa, China, Pakistan dan India.

Walaupun ekspor minyak sawit awalnya adalah sebagai konsumsi pangan dan oleokimia, tetapi saat ini mulai menunjukkan kenaikan untuk bahan baku biodiesel.

"Kalimantan sebagai daerah penghasil sawit dengan luasan 6,3 juta hektare atau lebih 40 persen luasan nasional, berperan sangat penting dalam kemandirian energi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui program B30 dimana salah satu unit produksi biodiesel ditetapkan oleh Kementrian ESDM berada di wilayah Kabupaten Kotabaru," katanya.

Ditambahkan Arief, daerah penghasil sawit di Kalimantan Selatan hampir tersebar disemua kabupaten/kota kecuali Hulu Sungai Tengah dan Banjarmasin. Terbesar luasan berada di Kabupaten Kotabaru seluas 155.000 ha dan terkecil di Kota Banjarbaru seluas 145 ha.

"Kondisi kebun sawit rakyat di Kalsel yang terpelihara dengan baik. Kondisi ini, kita harapkan mampu bertahan lama agar dapat memberikan stimulus bagi kegiatan perekonomian di Banua," tandasnya.

Walaupun nilai ekpor year of year produk sawit mengalami penurunan akibat pandemi, peran pemerintah dalam menetapkan bauran energi melalui program B30 (biodisel 30 persen blended solar) mampu meningkatkan konsumsi dalam negeri lebih dari 3 persen dari tahun yang lalu.

Diungkapnya, dukungan nyata bagi petani mandiri sangat diharapkan melalui program-program pemerintah melalui Dinas Perkebunan dalam rangka meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit di tingkat petani yang saat ini hanya mencapai di kisaran 15 ton/ha/th.

Target nasional yang ditetapkan pemerintah agar sawit rakyat mampu mencapai 24ton/ha/ tahun perlu diupayakan agar kesejahteraan petani meningat dan perekonomian daerah juga akan menerima dampak positif. (banjarmasin post.co.id/syaiful anwar)