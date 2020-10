HASIL Lengkap dan Klasemen Liga Spanyol - Sociedad Kudeta Posisi Real Madrid di Puncak Klasemen

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lima pertandingan pertama Liga Spanyol termasuk El Clasico dimainkan pada Sabtu (24/10/2020) hingga Minggu dini hari WIB kemarin.

Real Sociedad sukses merebut posisi puncak klasemen dari tangan Real Madrid usai menang besar atas SD Huesca.

Sembilan pertandingan pekan ke-7 Liga Spanyol telah selesai dimainkan.

Sementara empat sisanya digelar pada Minggu (25/10/2020) hingga Senin dini hari WIB.

Empat pertandingan tersebut adalah Real Valladolid vs Deportivo Alaves, Cadiz vs Villarreal, Getafe vs Granada, dan Real Sociedad vs SD Huesca.

Real Sociedad berhasil melanjutkan tren positif yang telah mereka bangun pada dua pekan terakhir.

Sejak kalah 0-1 dari Valencia di pekan ke-4, tim besutan Imanol Alguacil itu sukses menang di tiga pertandingan setelahnya.

Tiga kemenangan itu, termasuk atas SD Huesca di pekan ke-7, berhasil diraih Sociedad dengan marjin tiga gol.

Melawan Getafe serta Real Betis pada pekan ke-5 dan 6, Sociedad sukses memetik kemenangan dengan skor 3-0.

Sementara saat menghadapi SD Huesca, Sociedad menang dengan skor 4-1.

Kemenangan atas SD Huesca tidak hanya menjaga tren positif yang telah terbangun, namun juga membuat Sociedad kembali menduduki puncak klasemen sementara yang sebelumnya dihuni oleh Real Madrid.

Seperti diketahui, sebelum Real Sociedad bermain, Real Madrid berhasil mengakusisi posisi teratas klasemen Liga Spanyol usai menang 3-1 atas rival abadinya, Barcelona.

Namun, berkat kemenangan 4-1 atas Huesca ini, Sociedad sukses merebut posisi puncak dari tangan Real Madrid.

Hasil lengkap Liga Spanyol pekan ke-7 sampai Senin (26/10/2020) dini hari WIB

Elche 2-1 Valencia (Josan Fernandez 19', Fidel 37'; Toni Lato 74') Barcelona 1-3 Real Madrid (Ansu Fati 8'; Federico Valverde 5', Sergio Ramos 63'-pen, Luka Modric 90') Osasuna 1-0 Athletic Bilbao (Ruben Garcia 81'-pen) Sevilla 0-1 Eibar (Kike 41') Atletico Madrid 2-0 Real Betis (Marcos Llorente 46', Luis Suarez 90+1') Real Valladolid 0-2 Deportivo Alaves (Tomas Spina 55', Birja Sainz 85') Cadiz 0-0 Villlarreal Getafe 0-1 Granada (Angel Montoro 45'-pen) Real Sociedad 4-1 SD Huesca (Mikel Oyarzabal 35'-pen, 54', Cristian Portu 68', Alexander Isak 75'; Rafa Mir 46')

