Sosok Misterius di Pemotretan Haico Van Der Veken Diduga Rangga Azof, Penggemar Samudra Cinta Kepo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok pria misterius yang ada dalam frame pemotretan artis Haico Van Der Veken terus jadi sorotan.

Pihak manajemen Haico pun memilih memberikan teka-teki dengan hanya menyebutkan inisial pria itu adalah R.

Penggemar yang kepo alias ingin tahu pun langsung menghubungkan sosok inisial R itu dengan Rangga Azof.

Seperti diketahui, Haico Van Der Veken sedang terlibat proyek bersama Rangga Azof di sinetron Samudra Cinta yang tayang di SCTV.

Chemistry keduanya yang begitu kuat membuat Haico dan Rangga pun dijodoh-jodohkan.

Dalam sinetron itu, Haico yang berperan sebagai Cinta dan mendapat julukan kusut berperan sebagai istri Samudra yang diperankan Rangga Azof yang dijuluki bucin.

Meskipun hanya peran di sinetron, namun fans fanatik keduanya justru berharap mereka berjodoh di dunia nyata.

Karena itulah, saat muncul hasil foto Haico dengan sosok inisial R, fans kian antusias.

Khususnya saat salah satu hasil foto itu diunggah Haico lewat instagram pribadinya, kemarin.

Di foto itu, Haico terlihat bersender di bahu seorang pria yang memakai jaket berwarna hitam.

Haico sendiri tampil mempesona dengan dress merah serta make up yang cukup mencolok dan bold.

Dalam unggakan itu, Haico hanya menyertakan caption: who is he?