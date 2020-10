Terdakwa Kasus Narkoba 32 Kg di Banjarmasin Divonis Seumur Hidup, Penasihat Hukum Masih Pikir-pikir

BANJARMASINPOST.CO.ID,BANJARMASIN - Dua terdakwa kasus narkoba jenis sabu dan ineks dengan total barang bukti sekitar 32 kilogram yakni Said Akhmad Zais alias Habibi dan Jayadi akhirnya divonis majelis hakim penjara seumur hidup.



Vonis dibacakan oleh Hakim Ketua Moch Yuli Hadi SH MH pada sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (26/10/2020) siang. Vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim ini sama dengan tuntutan Jaksa Penunut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi beberapa waktu lalu.



Dalam putusannya mejelis hakim sependapat dengan dakwaan JPU dimana kedua terdakwa dinilai secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika no 35 Tahun 2009 jo Pasak 64(1) KUHP.



Atas vonis najelis hakim seumur hidup ini, kedua terdakwa yang mengikuti sidang secara virtual ini melalui penasihat hukumnya Dr Fauzan Ramon SH MH yang hadir PN Banjarmasin menyatakan pikir-pikir, begitu pula JPU dalam hal ini diwakli oleh Ira SH,



Sekadar diketahui, pada sidang sebelumnya, kedua terdakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kalsel , Agus Subagya SH seumur hidup serta perintah kedua terdakwa untuk tetap ditahan , Senin (21/9/2020) sore.



Menurut Agus, kedua terdakwa pihaknya jerat primair pasal 114 ayat 2 jo 132 ayat 1 dan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika jo pasal 64 ayat 1 KUHP .

Dan untuk Subsider terdakwa diancam Pasal 112 ayat 2 jo 132 jo ayat 1 UU no 35 tahun 2009 ttg narkotika jo pasal 64 ayat 1 KUHP .

Sekedar diketahui pada Sabtu (19/162020) lalu , petugas Subdit 2 Ditnarkoba Polda Kalsel mengamankan Said Akhmad Zais A alias Habibi . Dimana total barang bukti ditemukan di dua TKP yakni 32.615,48 dengan rincian sabu sebanyak 26,3 kilo atau 26.300 gram , pil sabu 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir pil sabu jenis “YABA” dengan berat 2,1 Kilogram atau 2.100,15 gram.



Selannjutnya kapsul ineks sebanyak 600 (enam ratus) butir atau berat 228 gram, pil ineks 9.143 (sembilan ribu seratus empat puluh tiga) butir dengan berat 3.482,33 gram, dan serbuk ineks berat bersih 505 gram



Dimana jumlah total keseluruhan sebanyak sekitar 32,6 Kilogran atau sebanyak 32.615,48 gram.(banjarmasinpost,co.id/dwi)