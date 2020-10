Group K-Pop Secret Number.Dita Karang CS Segera Comeback, Secret Number Siapkan Singel 'Got That Boom'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah hiatus lumayan lama usai merilis single perdana Who Is Dis, group KPop Secret Number segera comeback.

Girls Group yang digawangi Dita Karang CS itu siap kembali dengan karya terbaru mereka pada 4 November 2020.

Sebelum itu, Secret Number pun merilis teaser perdana untuk single baru mereka yang berjudul 'Got That Boom'.

Teaser perdana single comeback Secret Number itu diunggah di YouTube pada Minggu (25/10/2020).

Cuplikan video tersebut mengungkap penampilan terbaru Jinny Secret Number. Ia kini memiliki rambut hitam, dibalut dengan busana berwarna mencolok.

Mantan trainee YG Entertainment itu mengenakan jaket berbulu yang dipadukan dengan celana bermotif api.

Diiringi melodi EDM, Jinny berjoget di ruangan disko lalu melantunkan sepenggal liriknya, 'I know you got that boom'.

Selain cuplikan video, Vine Entertainment juga mengunggah teaser foto di akun Twitter resmi Secret Number.

Penampilan Jinny pun tak jauh berbeda dari teaser videonya. Ia tampak memancarkan aura lebih garang.

Mengutip situs Yes24, Senin (26/10/2020), 'Got That Boom' merupakan lagu bergenre dance-pop yang memadukan berbagai genre seperti EDM, house, dan hip-hop.