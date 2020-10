Prediksi & Head to Head Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen di Liga Champions, Siaran Langsung SCTV.

Prediksi dan Head to Head di Jadwal Liga Champions (UCL) Matchday 2 antara Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen via Siaran Langsung SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan Head to Head di Jadwal Liga Champions (UCL) Matchday 2 tengah pekan ini akan dipanaskan pertandingan pertama Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen yang tayang via Siaran Langsung SCTV.

Live Streaming Lokomotiv vs Bayern Munchen di Liga Champions via Live Streaming SCTV.

Prediksi dan Head to Head duel Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen ada di artikel ini.

Selain Live Streaming Lokomotiv vs Bayern Munchen pertandingan Liga Champions Juventus melawan Barcelona akan disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV.

Jadwal Liga Champions di SCTV pekan ini total menyuguhkan 4 laga, yaitu Lokomotiv Moskow vs Bayern Munchen, Monchengladbach vs Real Madrid, Krasnodar vs Chelsea dan Juventus vs Barcelona.

SCTV akan menyiarkan langsung Liga Champions mulai Rabu, 28 Oktober 2020 dinihari dengan dibuka pertandingan Lokomotiv Moskva vs Bayern Munchen pada pukul 00.55 WIB.

Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Borussia Moenchengladbach vs Real Madrid pukul 03.00 WIB.

Keesokan harinya Kamis, 29 Oktober 2020 dinihari ada pertandingan Liga Champions antara Krasnodar vs Chelsea pada pukul 00.55 WIB yang disiarkan langsung SCTV.

Baru setelahnya pada pukul 03.00 WIB ada ertandingan big match Liga Champions matchday 2 antara Juventus vs Barcelona yang disiarkan langsung SCTV.

Sementara itu pertandingan-pertandingan Liga Champions lain yang tidak disiarkan lewat TV SCTV seperti Liverpool vs Midtjylland, Manchester United vs RB Leipzig dll bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com