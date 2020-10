Profil Winter Aespa Yang Disebut Mirip Nikita Willy, Member Baru Girlband SM Entertainment

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ini dia profil Winter Aespa, girlband baru SM Entertainment yang disebut mirip Nikita Willy.

Aespa (에스파) atau æspa adalah grup wanita (girlband) Korea Selatan di bawah SM Entertainment.

Nama mereka berasal dari penggabungan 'æ' yang berasal dari 'Avatar X Experience' & 'aspek' dan artinya adalah berbagai kegiatan inovatif yang akan datang dengan tema 'Mengalami dunia baru melalui pertemuan' avatar ', yang lainnya. diri'.

Rencananya, Aespa akan debut pada November 2020 mendatang.

Salah satu membernya, bernama Winter diperkenalkan lewat Twitter resmi SM Town, Selasa (27/10/2020) pagi.

"WINTER, the first member of SM Entertainment's new girl group 'aespa' has been revealed!

Rookie of outstanding vocal and dance skills!," begitu bunyi rilis dari SM Entertainment.

Teaser anggota pertama Aespa bernuansa pink, ungu, dan biru.

Rambut bergelombang dan mata unik segera menonjol di depan penggemar.

Winter adalah anggota Aespa yang pertama kali diperkenalkan.