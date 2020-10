5.614 Warga Batola Belum Kantongi e-KTP, Disdukcapil Kirim Tim ke Setiap Kecamatan

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Mengacu pada data pemilih tetap (DPT) Kabupaten Barito Kuala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Desember mendatang, dari 220.006 daftar pemilih, sebanyak 5.614 orang di antaranya belum memiliki e- KTP.

Untuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya, 5.614 warga ini harus memiliki e-KTP atau minimal Surat Keterangan (Suket).

Dalam hal ini, Disdukcapil Batola mengambil langkah cepat untuk memastikan warga yang terkendala identitas resmi ini bisa menunaikan hak pilihnya nanti.

Baca juga: Nasib Verrell Bramasta Bisa Jadi Tak Selamanya Artis, Venna Melinda Singgung Soal Keturunan

Baca juga: LOGIN www.prakerja.go.id, Jadwal Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Belum Final

Baca juga: Bukan Alibaba.com, Jack Ma Makin Kaya karena Perusahaan Ini Pecahkan Rekor Penjualan

"Menindaklanjuti data tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan semua kecamatan, kelurahan/desa, hingga RT agar mengimbau masyarakat untuk segera melakukan perekaman KTP," papar Hidayat Effendi, PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Batola, Selasa (27/10/2020).

Ia pun menambahkan, selanjutnya untuk perekaman dapat dilakukan di kecamatan masing-masing tanpa harus ke Kantor Disdukcapil di Marabahan.

Untuk mempercepat proses perekaman di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) di kecamatan, Disdukcapil Batola juga menurunkan tim.

Adapun langkah lainnya, Disdukcapil Batola juga berusaha melakukan jemput bola menggunakan daftar by name by address yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batola.

Ketua KPU Batola, Rusdiansyah mengungkapkan, dasar pencocokan dan penelitian data pemilih adalah Kartu Keluarga.

Jika seseorang dalam KK sudah memenuhi syarat usia memilih, otomatis mereka masuk daftar pemilih baru.

"Mengenai persyaratan minimal Suket, kami sudah koordinasikan dengan Disdukcapil Batola. Mereka berkomitmen menyelesaikan persoalan ini sebelum pilkada tiba," imbuhnya.

(banjarmasinpost.co.id/muhammad tabri)