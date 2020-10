Bukan Alibaba.com, Jack Ma Makin Kaya karena Perusahaan Ini Pecahkan Rekor Penjualan

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perusahahaan teknologi finansial (fintech), Ant Group memecahkan rekor penjualan saham terbesar dalam sejarah.

Dengan kondisi itu membuat jumlah kekayaan pendiri Alibaba.com, Jack Ma semakin bertambah banyak.

Tercatat, dalam penawaran umum perdana ( IPO) ganda yang dilakukan di bursa efek Hong Kong dan Shanghai's Star Market Selasa (27/10/2020) lalu, nilai saham Ant Group naik mendekati angka 35 miliar dollar AS (513,1 triliun).

Di Shanghai, nilai saham Ant Group mencapai 68,8 yuan (sekitar Rp 150.000 per lembar) dan 80 dollar Hong Kong (sekitar Rp 151.000) per lembar. Total nilai saham Ant Group mengalahkan penjualan Saudi Aramco sebesar 29 miliar dollar AS tahun lalu.

Baca juga: Harga Emas di Pegadaian Pas Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, Turun Rp 2 Ribu

Baca juga: ALASAN Pemerintah Tak Naikkan UMP 2020, Segini Gaji yang Bakal Diterima Pekerja

Diketahui Jack Ma menjadi pemegang saham terbesar Ant Group dengan 8,8 persen saham, yang nilainya 27,4 miliar dollar AS (sekitar Rp 402 triliun) mengacu pada nilai saham di Hong Kong dan Shanghai.

Kekayaan itu menambah pundi-pundi Jack Ma sehingga menjadi 71,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.051 triliun), melampaui Larry Ellisonco, co founder Oracle Corporation, dan ahli waris L'Oreal, Francoise Bettencourt Meyers.

Capaian tersebut menjadikan Jack Ma orang terkaya ke-11 versi Bloomberg, sebagaimana KompasTekno rangkum dari Straits Times, Rabu (29/10/2020).

Bukan cuma Jack Ma, kelompok karyawan dan investor awal Ant Group juga kebagian untung dari naiknya nilai saham Ant Group. Sejak 2014, perusahaan telah memberikan penghargaan berbasis saham kepada staff dan 18 orang kabarnya menjadi miliarder berkat IPO.

Lucy Peng adalah pemilih individu Ant terbesar setelah Jack Ma. Peng memiliki saham senilai 5,2 miliar dollar AS (sekitar Rp 76,2 triliun).

Setelahnya, ada pimpinan perusahaan, Eric Jing yang memiliki saham senilai 3,1 miliar dollar AS (sekitar Rp 45,4 triliun).

Para pemegang saham mayoritas di Ant Group mendaftarkan saham mereka melalui dua kemitraan terbatas yang terdaftar di Hangzhou yang totalnya mencapai 40 persen.