Jadwal Liga Eropa Live SCTV, Ada AC Milan vs Sparta Praha dan Arsenal vs Dundalk

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Eropa atau Uefa Europa League di SCTV dan Vidio.com Premier bakal kembali berlangsung mulai Jumat (30/10/2020).

Laga-laga seru bakal tersaji di Liga Eropa di SCTV yang menayangkan dua pertandigan yakni AC Milan vs Sparta Praha dan Arsenal vs Dundalk.

Ada juga laga UEL antara Antwerp vs Tottenham Hotspurs yang bisa ditonton lewat TV Online Vidio.com.

AC Milan yang tengah menjalani tren positif tidak terkalahkan musim ini, akan menjamu Sparta di San Siro pada Jumat dini hari waktu Indonesia.

Sedangan klub asal London Inggris, Arsenal bakal menjamu tim asal Irlandia, Dundalk di hari yang sama.

Baca juga: Man Utd vs Leipzig, Turunkan Skuat Sama saat Kontra Chelsea, Live Streaming Liga Champions di Sini

Baca juga: Juventus vs Barcelona Liga Champions Live SCTV, Messi Miskin Gol di Kandang Juve

Baca juga: Live RCTI! Jadwal Liga Italia Pekan 6 Ada Inter vs Parma, Spezia vs Juventus, Udinese vs Milan dll

Pada laga sebelumnya di Liga Europa, Arsenal menang 2-1 di kandang Rapid Wien, sedangkan Dundalk dikalahkan Molde 1-2.

Selain itu ada beberapa laga yang tidak kalah seru di antaranya AEK Athens vs Leicester City, Antwerp vs Tottenham, AS Roma vs CSKA Sofia dan Real Sociedad vs Napoli.

Berikut jadwal Liga Europa Pekan Ini :

Jumat, 30 Oktober 2020

00:55 Zorya Luhansk vs Braga