Lenovo PC AIO 330-20IGM Ringkas dan Simpel untuk di Rumah

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lenovo PC AIO 330-20IGM merupakan desktop PC dengan ukuran 19.5 Inch Wide Screen LED Panel dengan prosesor Intel Celeron J4005 (2.0GHz, 2M Cache).

Laptop ini juga didukung memori 4GB DDR4 dan kapasitas penyimpanan 500GB serta sistem operasi Windows 10 Home.

Dan juga tersedia dvd room nya.

Lenovo PC AIO 330-20IGM ini hadir untuk menjawab kebutuhan Anda akan PC yang ringkas dan simpel untuk di rumah.

PC ALL IN ONE ini dibekali kapasitas penyimpanan besar dan performa handal untuk selesaikan pekerjaan.

Dengan mengedepankan konsep kesederhanaan, semua orang bisa langsung menggunakan PC ini kapanpun.

Lenovo PC AIO 330-20IGM ini punya ukuran bodi yang lebih slim dibanding pendahulunya.

Dan juga body yang stylish, yang dilengkapi cable management yang akan membuat meja kerja kita tetap rapi.

Untuk warnanya sendiri tersedia warna putih yang terlihat elegan dan simple yang sesuai dengan konsep pc all in one ini.

Di dalam PC ini juga terdapat teknologi pendingin inovatif yang nyaris membuat tidak ada suara bising saat digunakan.

Selain itu kelebihan lainnya antara lain, dibekali Webcam terintegrasi memudahkan Anda video conference kapanpun dan juga tersedianya Port konektivitas lengkap, bisa langsung colok Keyboard, Mouse, dan speaker.

Dengan harga terjangkau, Anda bisa dapatkan sebuah PC All in One Lenovo yang punya fitur lengkap.

Semua fitur yang diberikan dirancang khusus untuk pengguna rumahan hingga kantoran.

PC ALL IN ONE ini juga cocok untuk membantu jalankan bisnis Usaha Kecil Menengah Anda.

Segera beli PC AIO Lenovo terbaik ini hanya di PAJ Computer. (aol)