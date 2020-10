LPKA Martapura Ikuti Peringatan Hari Dharma Karyadhika secara Virtual

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Martapura Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Kalimantan Selatan melaksanakan upacara Peringatan Hari Dharma Karyadhika atau HDKD di aula lobby LPKA Martapura kemarin.

Upacara diikuti oleh Kepala LPKA Martapura Rudi Sarjono serta pejabat struktural dan jajaran secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting.

Dengan tema "Layanan Publik Digital Kemenkumham, Menuju Indonesia Maju" Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly menerangkan dalam amanatnya Kementerian Hukum dan HAM RI harus bisa menghadapi tantangan itu dengan transformasi dan revolusi.

Baca juga: Foto Tiduran Bareng Betrand Peto Diposting Sarwendah, Bulu di Atas Bibir Putra Ruben Onsu Disorot

Baca juga: Keuangan Suami Vanessa Angel Terpuruk, Bibi Ardiansyah Akui Sudah Bangkrut

Baca juga: Kondisi Janin Zaskia Sungkar Dikhawatirkan Shireen, Istri Irwansyah yang Hamil Ingin Ikut Bersepeda

"Revolusi digital, zaman ini semakin lama semakin berkembang. Kemajuan teknologi manusia begitu cepat, Dengan kemajuan ini kita bisa menghadapi pandemi covid-19. Kita harus siap menerapkan digitalisasi di setiap unit. Negara Indonesia bersaing diantara yang tercepat, bekerja bisa dimana saja dan kapan saja," jelasnya dalam paparan.

Terang Kepala LPKA Martapura Rudi Sarjono kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (28/10/2020), logo HDKD yakni Burung Merpati yang memiliki makna efektif dan efisien, karena merpati mampu bekerja teamwork bukan solowork.

Selain itu jelasnya sebagai bentuk rasa syukur dan sukacita, pada peringatan hari dharma karyadhika tahun 2020 ini, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini antara lain Kumham Peduli, Kumham Berbagi (pembagian handsanitizer dan masker), Konferensi Ilmiah Internasional Hukum dan HAM bertema "Reimagining The Vision on Law and Human Rights.", Virtual Bike Ride, Lomba Puisi, Lomba Pidato, dan Lomba Lagu dengan tema Hari Dharma Karyadhika tahun 2020, dan kegiatan swab massal seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM di pusat.

Banjarmasinpost.co.id/Milna