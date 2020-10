Ole Isyaratkan Cavani Siap Main, Ini Link Live Streaming Man United vs RB Leipzig di Liga Champions

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelatih Manchester United ungkapkan skuat Setan Merah yang dibawanya jelang Manchester United vs RB Leipzig ( MU vs RB Leipzig ) di Liga Champions pada Kamis (29/10/2020)

Live Streaming Man United vs RB Leipzig di Live Streaming TV Online Vidio.com premier tersaji dalam babak penyisihan grup Liga Champions 2020-2021 mulai pukul 03.00 WIB.

SCTV tidak menyiarkan langsungManchester United vs RB Leipzig ( MU vs RB Leipzig ) karena harus melakukan Siaran Langsung Juventus vs Barcelona.

Link live Streaming Man United vs RB Leipzig di Liga Champions via Live Streaming TV Online bisa diakses di artikel ini.

Baca juga: Liverpool dan Everton Berebut Puncak Klasemen Liga Inggris, Ini Jadwal Liga Inggris Pekan 7

Baca juga: LIVE SCTV - Siaran Langsung Liga Champions Malam Ini, Juventus vs Barcelona, Chelsea dan Man United

Baca juga: Shin Tae-yong Ungkap Peluang Bagus Kahfi, Kelana Noah & Luah Mahesa untuk Timnas U-19 Indonesia

Bek tengah Eric Bailly dan gelandang Jesse Lingard kemungkinan menjadi satu-satunya yang absen.

Sedangkan pemain seperti Edinson Cavani dan Mason Greenwood tersedia untuk bermain.

Hal tersebut diungkapkan Ole dalam konferensi pers jelang laga Liga Champions tersebut.

"Skuat kami kurang lebih sama ketika saat menghadapi Chelsea, " Jelas Ole yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari laman resmi manchester united.

Pada laga pertama Grup H, Setan Merah sukses menaklukkan Paris Saint-Germain (PSG) dengan skor 2-1 sepekan lalu.

Sementara Leipzig datang bermodalkan kemenangan 2-0 atas jawara Turki, Istanbul Basaksehir.