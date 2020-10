Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Barcelona di Liga Champions, Ronaldo Absen, Lionel Messi Starter

Prediksi Susunan Pemain dan Head to Head Juventus vs Barcelona di Liga Champions malam ini, Cristiano Ronaldo absen, Lionel Messi starter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Head to Head Juventus vs Barcelona Liga Champions via Live Streaming SCTV, Cristiano Ronaldo absen, Lionel Messi starter.

Laga pertarungan antara Juventus dan Barcelona Liga Champions Matchday 2 di Allianz Stadium, Turin, Italia, akan diselenggarakan pada Kamis (29/10/2020) Pukul 04.00 WIB via Siaran Langsung SCTV.

Siaran Langsung Liga Champion dapat ditonton via Live Streaming SCTV, sedangkan Live Streaming Liga Champions dapat diakses via Vidio.com Premier. Termasuk duel via Live Streaming Juventus vs Barcelona.

Pertandingan antara Bianconeri dan Blaugrana ini akan menjadi salah satu liga utama pada matchday 2 babak penyisihan grup Liga Champions 2020-2021.

Keduanya terhitung telah bertanding sebanyak 13 kali dalam berbagai turnamen dengan rincian hasil 5 kali kemenangan oleh Juventus, 4 kemenangan dimiliki Barcelona, dan 4 pertandingan lain berakhir imbang.

Pada Leg pertama perempat final Liga Champions musim 2016-2017 yang diselenggarakan pada 11 April 2011 lalu, Juventus menang 3-0 berkat gol Paulo Dybala (menit ke-7 dan 22) dan Giorgio Chiellini (55').

Meski begitu, dalam pertemuan terakhir kedua tim di Allianz Stadium, tepatnya pada laga penyisihan grup Liga Champions 2017-2018 (22 November 2017), skor berakhir imbang tanpa gol.

Sementara Cristiano Ronaldo yang merupakan salah satu unggulan Juventus saat ini masih harus menjalani isolasi untuk menyembuhkan diri dari paparan virus Corona atau Covid-19.

Jika tes menunjukkan hasil negatif, ia kemungkinan diperbolehkan bertanding melawan Barcelona dan beradu tajam dengan rival terbesarnya, Lionel Messi.

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo dan megabintang Barcelona, Lionel Messi. (TWITTER.COM/BRFOOTBALL)

Prediksi Susunan Pemain