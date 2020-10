Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs RB Leipzig di Liga Champions, Rashford & Cavani Starter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain dan Head to Head Manchester United vs RB Leipzig di Liga Champions namun tak tayang via Live Streaming SCTV, Marcus Rashford dan Edinson Cavani starter.

Manchester United dijadwalkan akan menghadapi RB Lipzig pada matchday 2 Grup H Liga Champion 2020/2021 di Old Trafford dan diakses Live Streaming TV Online tak tayang via Siaran Langsung SCTV .

Pertandingan via Manchester United vs RB Leipzig dijadwalkan berlangsung Kamis, 29 Oktober 2020 pukul 04.00 WIB, live streaming Man United vs RB Leipzig bisa ditonton di Vidio.com dan tak tayang via Live Streaming SCTV.

Meski Manchester United sedang berada diatas angin setelah berhasil mengalahkan PSG sang finalis liga Champions pada musim lalu, Legenda Timnas Jerman, Lothar Matthaus percaya tim besutan Julian Nagelsmann itu tak akan kocar kacir saat menghadapi setan merah.

Matthaus yakin Die Roten Bullen memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi tim asuhan Solskjaer tersebut pasalnya MU dan Leipzig sama - sama meraih kemenangan pada matchday 1 lalu.

MU menang 2-1 di kandang PSG, Sementara itu, Leipzig menang 2-0 menjamu tim debutan Istanbul Basaksehir.

"Mereka [Leipzig] saat ini menjadi pemuncak klasemen Bundesliga, dan mereka tengah melanjutkan hal bagus yang mereka bangun musim lalu. Tim ini sudah semakin matang dan juga dewasa," tutur Matthaus.

Selain itu performa buruk MU yang berada pada peringkat 15 di klasmen EPL setelah menjalani 5 pertandingan, dan hanya berhasil meraih 7 poin dari 9 gol serta mengalami kebobolan 12 gol musim lalu juga menambah keyakinan Matthaus bahwa Leipzig memiliki potensi untuk mengalahkan setan merah.

Prediksi Susunan Pemain

MU (3-4-1-2): De Gea; Maguire, Lindelof, Tuanzebe; Telles, Fred, McTominay, Wan-BIssaka; Fernandes; Cavani/Martial, Rashford.