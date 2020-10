Pemilik SIM C Bakal Dapat Dana BLT, Ini Penjelasan Kabid Humas Polda Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID.BANJARMASIN - Kabar yang diterima di beberapa media sosial, termasuk di WhatsApp disebutkan, bagi masyarakat yang memiliki SIM C bakal mendapatkan dana BLT sebanyak Rp 900 ribu dari pemerintah.

Berita ini membuat binggung masyarakat, terutama yang memiliki SIM C. Sampai-sampai membuat pemilik SIM C menjadi penasaran.

Terkait informasi yang tidak kelas, Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol M Rifai, Kamis (29/10/2020) mengatakan, apa yang disampaikan melalui media sosial yang isinya antara lain, bagi pemilik SIM C akan mendapatkan dana BLT dari pemerintah.

"Kalau saya lihat dari produk yang dishare ke beberapa media sosial, itu hoaks atau berita bohong,"tegas Kabid Humas Polda Kalsel.

Baca juga: Polda Kalsel Apresiasi Demo Damai Mahasiswa, Mimbar Bebas Berakhir Sore Hari

Baca juga: Simpan Obat Tanpa Izin Edar, Warga Kapuas Diamankan Polisi

Kemudian, tambahnya kepada masyarakat jangan langsung percaya dan harus dikonfirmasi. Berita ini menimbulkan kebingungan. Sementara itu dari kepolisian sendiri tidak ada membuat pengumuman seperti ini.

Seperti dikutip dari salah satu media sosial, baru-baru ini beredar pesan melalui pesan WhatsApp yang berisi informasi tentang Bantuan Langsung Tunai atau BLT.

Pesan tersebut berisi informasi tentang cara mengecek pemilik Surat Izin Mengemudi (SIM) C mendapat bantuan Covid-19. Dalam pesan itu dituliskan, pemilik SIM C bisa mengetahui dapat bantuan Covid-19 Rp900 ribu per bulan selama 3 bulan, dengan cara mengunjungi tautan yang disertakan dalam pesan tersebut.

(banjarmasinpost.co.id/jumadi)