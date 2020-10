Ibarat Keluarga, Komunitas Avoid Saling Membantu Sesama Anggota

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mobil Toyota Avanza menjadi salah satu mobil di tanah air yang begitu banyak pemakainya. Tak heran jika pemilik mobil Avanza kemudian berkumpul dalam sebuah komunitas.

Komunitas Avanza Owner Indonesia (Avoid) tersebar di sejumlah provinsi di tanah air termasuk di Kalimantan Selatan.

Aspi, Ketua Umum Avanza Owner Indonesia, mengatakan, para anggota Avoid Kalsel ibarat sebuah keluarga. Mereka akan saling bantu dan saling melayani sehingga tumbuh keakraban.

Contohnya, membantu mempromosikan usaha teman. Dengan begitu tercipta iklim saling bantu agar teman terpromosikan dan usahanya sukses.

Baca juga: JUAL Mobil Bekas Murah Rp 60 Jutaan di Tempat Ini, Ada Toyota Avanza, Daihatsu Sigra dll

Baca juga: Generasi Baru Avanza-Xenia Meluncur 2021, Namanya Daihatsu DN Multisix

Baca juga: Diskon Harga Sampai Rp 15 juta dan Berhadiah, Ini Saatnya Berburu Calya dan Avanza di Akhir Tahun

Contoh lagi, ada anggota yang menjalankan usaha rental mobil. Ketika anggota itu memerlukan tambahan armada atas order yang ia terima, maka langsung memberitahu teman sesama anggota dan biasanya banyak yang siap menurunkan mobilnya.

Selain itu, saat bepergian keluar provinsi, maka teman sesama anggota Avoid di daerah itu akan sigap membantu, menjamu sekalian kopdar lintas regional.

Begitu juga anggota dari pulau Jawa misalnya, yang karena urusan kantor maka datang ke Banjarmasin atau Kalsel, otomatis anggota Avoid Kalsel menjamu dan membantu apa yang diperlukan.

Itulah AVOID yg bermotto "we are The Owners, we are brotherhood, we are family"

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)