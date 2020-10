Kegiatan Penguatan Kepala Sekolah Tahap I Dilaksanakan, Ini Harapan Disdik Kapuas

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, KUALAKAPUAS - Penguatan Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Kapuas telah berlangsung untuk tahap I. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Selat Kualakapuas.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama 23 hari kerja dimulai pada 18 Oktober 2020 sampai 11 November 2020.

Terdiri dari jadwal dan tahap kegiatan On the Job Training (OJT) 1 selama lima hari tatap muka pengajar dan peserta di daerah.

Lalu, In Service Training (IST) empat hari tatap muka pengajar dan peserta di sentra Palangkaraya dan On the Job Training (OJT) 2 selama 11 hari.

Serta tiga hari terakhir yaitu pada 8 sampai 11 November 2020 dilaksanakan tatap muka dengan peserta di Sentra Palangkaraya.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan (Disdik) Kapuas, Muhammad Ali Hanafiah meminta kepada 99 orang peserta yang mengikuti kegiatan untuk semangat dan harus mengikuti kegiatan sampai selesai.

"Dalam mengikuti kegiatan ini harus semangat dan tetap berjuang untuk menyelesaikan kegiatan ini sampai selesai demi mendukung program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas," katanya, Jumat (30/10/2020).

(banjarmasinpost.co.id/Fadly SR)