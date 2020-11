Lenovo PC AIO A340-22ICK Dibekali Fitur yang Berbeda dari Pendahulunya

Lenovo PC ALL IN ONE A340-22ICK

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lenovo PC ALL IN ONE A340-22ICK ini, merupakan salah satu Pc Aio Keluaran terbaru dari Lenovo, yang telah dibekali dengan processor intel core i5-9400T, RAM 8 GB, Storage 1 TB Hardisk, dengan Grapik card AMD Radion 530 2GB, Operating System WINDOWS 10 dan sudah termasuk Office Home Student 2019.

PC AIO ini memiliki berbagai fitur-fitur yang membuat PC ALL IN ONE ini berbeda dengan pendahulunya.

Fitur-fiturnya sebagai berikut.

Lenovo IdeaCentre A340: Bezel Tipis Bodi Stylish

PC All in One Lenovo A340 hadir dengan bodi lebih tipis, stylish, dan modern.

PC ini dibekali layar 21.5 inci sehingga sangat ideal untuk digunakan di rumah atau kantor.

Layar beresolusi tinggi menawarkan detail penuh berkat bezel tipis di sisi kanan kiri layar yang hanya setebal 9.5 mm.

Layar yang terlihat lebih luas sangat tepat untuk nikmati konten multimedia, bekerja, atau browsing.

Layar yang sudah Touchscreen sehingga mempermudah dalam tampilan agar terlihat lebih simple dan tidak ribet dalam.



Processor Intel Core i5 Generasi ke-9