VIDEO Pejabat Kemenparekraf RI Hadiri Uji Kompetensi SDM Pariwisata di Banjarmasin

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebanyak 50 orang mengikuti sertifikasi dan uji kompetensi SDN pariwisita, yakni karyawan hotel dan restoran, serta pemandu wisata, di Summer Hotel, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (31/10/2020).

Kegiatan yang dibuka Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, diselenggarakan atas kerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Provinsi Kalsel.

Menurut Syarifuddin, tujuan dilaksanakannya sertifikasi dan uji kompetensi ini agar pelaku usaha perjalanan wisata dan karyawan hotel punya kemampuan. Tak hanya sekedar pengetahuan, tapi juga keterampilan dan sikap.

"Pengetahuan, keterampilan dan sikap adalah tiga kompetensi yang sudah seharusnya dimiliki setiap orang. Walau pun memiliki pengetahuan dan keterampilan, bila tak didukung sikap yang baik dalam melayani tamu, bakalan berdampak dalam dunia usaha, terutama perhotelan dan biro perjalanan," urai Kepala Dinas.

Baca juga: Sebanyak 40 Pemandu Wisata Kalsel Ikuti Uji Kompetensi di Banjarmasin

Baca juga: VIDEO Bimtek untuk Pelaku Usaha Akomodasi Pariwisata di Tabalong

Ditambahkan, ke depannya akan lebih banyak lagi melakukan kegiatan sertifikasi dah uji kompentesi ini di Kalsel.

Terpisah, Alfin Merancia, Analis Kebijakan Ahli Muda, Sub Koordinator Sertifikasi Kompetensi Kemenparekraf RI, mengatakan, kegiatan sertifikasi dan uji kompetensi ini dilaksanakan untuk yang kali kedua di Banjarmasin.

"Kami memilih Banjarmasin karena keaktifan pemerintah provinsi, khusus Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel dan asosiasi terkait, sehingga memberikan fasilitas uji kompetensi ini," ungkapnya.

Ditambahkan Alfin, keuntungan hotel maupun travel pariwisata karyawannya sudah mengikuti sertifikasi dan uji kompetensi ini saat hotel akan mengurus perizinan klafikasi akan lebih mudah.

Baca juga: VIDEO Pemandu Wisata Kalsel Harus Ikut Kompetensi

Baca juga: VIDEO : Adakan Webinar, Usung Tema Pariwisata Kalsel Bergerak Dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

"Tak kalah pentingnya, di hotel-hotel sekarang ini sudah banyak tenaga asing bekerja seperti Bali. Ini suatu acaman bagi tenaga kerja lokal," ujarnya.

Adanya sertifikasi ini, menjadi benteng bagi karyawan perhotelan maupun agen pariwisata dalam bekerja. "Buat apa mengambil tenaga asing, kalau orang lokal yang berkompeten.

Terpisah Plt Sekretaris DPD Asita Kalsel, Hj Siti Aisyah, mengatakan menyambut dengan baik kegiatan ini.

"Peserta yang mengikuti kegiatan sertifikasi dan uji kompetensi ini dari beberepa biro perjalanan. Ini kesempatan yang baik, mengingat bila menyelenggarakan sendiri biayanya cukup besar," ujarnya.

Baca juga: Promosikan Pariwisata Kalsel, Dinas Pariwisata Kalsel Gelar Lomba Foto, Video dan Lagu

Baca juga: Empat Lokasi Geosite Geopark Meratus Akan Ditata Pemprov Kalsel

Menurut Aisyah, semua ini tak lepas terjadi hubungan yang harmonis antara Asita Kalsel, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) dan organisasin lainnya dengan Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel. hingga terselenggara dengan baik," pungkasnya.

(Banjarmasin post.co.id/Syaiful Anwar)