Prediksi Susunan Pemain Man United vs Arsenal di Liga Inggris Live Mola TV, Bruno dan Rashford Duet

Anthony Martial diprediksi akan mengandalkan Marcus Rashford.

Ole Gunnar Solskjaer memilih Rashford untuk memimpin barisan lini serang Setan Merah. Ada suatu alasan langkah ini diambil.

Nah, berdasarkan data yang dirangkum dari laman Transfermarkt, dalam sembilan pertandingan yang telah dimainkan oleh Rashford, ia mampu membukukan tujuh gol dan dua assist.

Terlebih, penampilan pemain 23 tahun itu baru panas-panasnya.

Ya, terbukti di pertandingan Manchester United (MU) menghadapi RB Leipzig di Liga Champions, Marcus Rashford ikut menyumbang tiga gol dari lima lesakan milik Setan Merah.

Selain Martial, pemain yang belum bisa membela Setan Merah ialah Alex Telles maupun Eric Bailly yang dikarenakan cedera.