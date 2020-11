Sachiko Puteri, Model dan Musisi Berbakat, Coba Peruntungan Jadi Atlet Dansa

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memiliki segudang prestasi di dunia model dan penyanyi, pemain biola dan bintang akting, Sachiko Puteri Felicia mencoba peruntungan menjadi atlet dancesport juga.

Pilihannya menjadi atlet mulai terasa saat prestasi demi prestasi datang menghampiri.

Terbaru Chiko sapaannya berhasil menyabet gelar juara III katagori Solo Line Dancesport CCC Jive dan juara harapan kelas Solo Rumba di Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Dansa Virtual Provinsi Kalsel 2020.

"Chiko memang anak berbakat. Kalau saya cuma menyalurkan saja bakatnya dia ingin jadi model penyanyi dan atlet dansa, saya mengikuti saja yang penting berdampak positif bagi anak," kata sang ibu Fenty Nur Ismya.

Baca juga: Sejak SD Jadi Model Kini Cinta Kajol Memilih Jadi Atlet Dansa

Fenty mengaku tidak ada paksaan dalam menyalurkan bakat dan hobi Chiko.

Saat ini sedang tren dansa dan dia pun mengikutinya.

Sebelumnya Chiko sudah pernah merebut gelar juara II katagori A di even Celebrity Indonesia yang berlangsung di The Media Hotel and Tower, Jakarta.

Dia juga pernah Juara Harapan I busana Lilitan Sasirangan Borneo Fashion Week 2015.

Juara III Busana PP Borneo Fashion Week 2015, Juara II Foto Genic Borneo Fashion Week, Juara II Busana Pesta Glamour Talen Indonesia 2015, Juara III Busana Casual Talen Indonesia 2015, Juara III Busana Sasirangan Talen Indonesia, Juara III Top Model Indonesia Busana Pesta 2015 oleh Big Star Managent Jakarta, Juara Harapan I Indonesia Model 2015 oleh Saka Management.

Juga Juara Harapan I Calon Bintang Indonesia 2015 oleh AR Managent, Juara Umum Pesona Pemilihan TOP Model Indonesia 2015 oleh Big Star Management, Juara Harapan I Busana Pesta oleh Indonesia Model @ Hut 2016, Juara III kategori B busana pesta/sasirangan/casual QM 2016, Juara The Best Catwalk Wajah Bintang Indonesia 2016, Juara II Look Celebrity Indonesia Busana Pesta 2016, Juara III Busana Casual Look Celebrity Indonesia 2016, Juara II Grandfinal katagori anak Look Celebrity Indonesia 2016.

Chiko pun berprestasi di dunia musik.

Chiko bahkan terpilih menjadi Galuh Favorit 2017 di Pemilihan Naga Cilik Banjarmasin 2017.

Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim