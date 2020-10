Sean Connery, Aktor Pemeran Agen 007 James Bond, Meninggal Dunia dalam Tidur

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sean Connery dikenal sebagai aktor berbakat, terutama setelah memerankan James Bond meninggal dunia dalam usianya 90 tahun.

Kematiannya dikonfirmasi oleh keluarganya, menurut BBC, yang melaporkan bahwa aktor tersebut meninggal dalam tidurnya saat berada di Bahama.

Dia disebut terbaring sakit selama beberapa waktu.

Selain tampil sebagai Agen 007, Sean Connery juga dikenal pernah bermain dalam film-film seperti The Wind and the Lion, The Man Who Would Be King, dan Indiana Jones and the Last Crusade.

Sean Connery juga pernah mendapatkan Piala Oscar setelah tampil sebagai Brian De Palma dalam film The Untouchables (1987).

Sebagai seorang aktor, Sean Connery dikenal dengan perawakan gagahnya yang didukung oleh ketampanan parasnya.

Pada 1999, ia pernah dinobatkan sebagai Sexiest Man of the Century oleh majalah People.

Pada awal perjalanan kariernya, Sean Connery sangat mengandalkan kemampuan fisiknya.

Berawal dari model, Sean Connery pertama kali mendapatkan kesempatan berakting pada 1956.

Saat itu, ia mendapat peran sebagai petarung dalam Requiem for a Heavyweight.

Sean Connery dianugerahi gelar bangsawan oleh Ratu Elizabeth II pada 2000.

Hingga saat ini pihak keluarga belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyebab kematian Sean Connery.

