Sean Connery Pernah Menolak saat Dikontrak Jadi Pemain Man United, Padahal Segini Gajinya

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Sean Connery meninggal dunia pada usia 90 tahun, Sabtu (31/10/2020) malam WIB.

Kabar duka datang dari industri film Hollywood karena aktor terbaiknya Sean Connery telah berpulang. Hal tersebut seperti dikonfirmasi pihak keluarganya.

Menurut laporan BBC, aktor kelahiran Edinburgh, Skotlandia, itu meninggal dalam tidurnya saat berada di Bahama.

Putra Connery mengatakan bahwa sang ayah sempat terbaring sakit selama beberapa hari sebelum meninggal dunia.

Baca juga: Sean Connery, Aktor Pemeran Agen 007 James Bond, Meninggal Dunia dalam Tidur

Selama kariernya di dunia layar lebar, Sean Connery dikenal dengan perannya sebagai James Bond.

Connery memerankan karakter agen rahasia 007 itu dalam tujuh film yaitu Dr. No (1962), From Russia with Love (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), You Only Live Twice (1967), Diamonds Are Forever (1971), dan Never Say Never (1983).

Selain itu, Connery juga membintangi sejumlah film laris lainnya yakni The Untouchables (1988), Indiana Jones and the Last Crusade (1989), The Hunt for Red October (1990), dan juga The Rock (1996).

Melalui perannya dalam film The Untouchables, pria bernama lengkap Thomas Sean Connery itu berhasil memenangi Piala Oscar pada 1988.

Dikenal sebagai aktor besar Hollywood, tetapi siapa yang menyangka bahwa Sean Connery nyaris menjadi pemain klub sepak bola Liga Inggris, Manchester United.

Hal tersebut diungkapkan oleh induk sepak bola dunia, FIFA.