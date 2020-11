SESAAT LAGI Link TV Online Spezia vs Juventus Liga Italia di Bein Sports 2, Ronaldo & Dybala Absen

Sesaat Lagi Live Streaming Bein Sports 2 dan TV Online menayangkan duel Spezia vs Juventus di Liga Italia malam ini namun tak Siaran Langsung RCTI

Sesaat Lagi Live Streaming Bein Sports 2 menayangkan duel Udinese vs AC MilanSpezia vs Juventus Liga Italia malam ini namun tak Siaran Langsung RCTI. Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala tak main.



BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Spezia vs Juventus di Liga Italia bisa diakses Minggu (1/11/2020) dan Sesaat Lagi akan Sedang Berlangsung di Link Live Streaming TV Online Beinsports 2 yang ada di artikel ini mulai pukul 20.50 WIB.

Simak ulasan prediksi pertandingan Spezia vs Juventus dan Link Live Streaming Bein Sports 2 dalam lanjutan Liga Spanyol yang tersedia dalam artikel ini. Cristiano Ronaldo dan Paulo Dybala tak main.

Link Live Streaming Spezia vs Juventus ini akan digelar bisa diakses via Live Streaming TV Online Beinsports 2.

Baca juga: Hasil Udinese vs AC Milan Skor Akhir 1-2, Gol Kessie & Zlatan Kokohkan Rossoneri di Puncak Klasmeen

Baca juga: Pirlo Sebutkan Paulo Dybala Tak Tampil 100 %, Ini Live Streaming Spezia vs Juventus di Liga Italia

Baca juga: LINK TV Online Man United vs Arsenal Liga Inggris Malam Ini Pukul 22.30 WIB

Manajer Juventus Andrea Pirlo akui bahwa Paulo Dybala belum mampu tampil 100% jelang laga Spezia vs Juventus di Liga Italia pada Minggu (1/11/2020).

Link Live Streaming Spezia vs Juventus dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online Vidio.com, Bein Sports 2 namun tidak via Live Streaming RCTI mulai pukul 20.50 wib.

Laga yang bertepatan di Hari Ulang Tahun Juventus ini akan menjadi pembuktian Andrea Pirlo sebagai juru taktik tim berjuluk Si Nyonya Tua tersebut.

Dalam 6 pertandingan pertamanya di balik kemudi Bianconeri, Pirlo cuma meraih 2 kemenangan, 3 kali imbang, dan sekali kalah.

Terbaru, kritik tengah didera Pirlo dan pasukannya setelah kalah atas Barcelona di Liga Champion tengah pekan lalu dengan skor 0-2.

Manajer Juventus, Andrea Pirlo menyatakan beberapa pemain masih belum mampu tampil 100%.