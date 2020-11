Susunan Pemain Udinese vs Milan, Pioli Pakai 4-2-3-1 untuk Amankan Puncak Klasemen & Unbeatable

Pertandingan Udinese vs AC Milan di Liga Italia 2019 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah susunan pmemain Udinese vs AC Milan pada pekan 7 Liga Italia yang berlangsung di Stadio Friuli in Udine Minggu (1/11/2020) malam ini. Laga ini akan dimulai (kick off) mulai jam 18.30 WIB.

Memasuki pekan 6, AC Milan kini ada di pucuk Klasemen Liga Italia dengan 13 poin, unggul 1 angka dari Atalanta yang sudah lebih dulu bermain.

Dalam 3 laga terakhir, AC Milan selalu mampu menjejalkan tiga gol di gawang lawan.

Bahkan Milan sudah tak terkalahkan (unbeatable) pada 23 pertandingan terakhir mereka

Dalam laga melawan Udinese, Stefano Pioli menurunkan skuat terbaiknya dengan formasi terbaik 4-2-3-1.

Ada Donnarumma di poisisi kiper. Di posisi belakang dikawal Calabria, Kjaer, Romagnoli, dan Theo Hernandez.

Sementara Bennacer, Kessie di tengah menopang trio lini tengah Saelemaekers, Hakan Calhanoglu, Leao.

Sementara Zlatan Ibrahimovic turun sebagai starter dengan menajdi ujung tombak tunggal.

Dua gol Zlatan Ibrahimovic membawa AC Milan unggul 1-2 di babak pertama atas tuan rumah Inter Milan dalam Liga Italia pekan 4 Sabtu (17/10/2020). (Twitter @acmilan)

AC Milan kali ini lebih diunggulkan dari Udinese.

Namun Whoscored memprediksi bahwa Udinese memiliki potensi besar untuk membuat kejutan bagi AC Milan.