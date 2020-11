Bboy Kalsel Kuasai Kejurnas Breakdance di Palangkaraya, Bertanding tanpa Dukungan Pemerintah

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Prestasi membanggakan didapat Induk Olahraga Bboy Kalimantan Selatan di ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Breakdance di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (31/10/2020) lalu.

Tim Bboy Kalsel berhasil merebut juara di kategori Battle two on two (2 vs 2) yang berlangsung di salah satu tempat kopi ternama di Palangkaraya.

Dalam partai pamungkas menemukan All Bboy Kalsel Final dengan pertandingan sengit dalam pertarungan selama empat ronde yaitu gerakan ekstrem dan kretivitas sebaik mungkin di atas lantai (Floor) Breakdance.

Baca juga: HASIL Tottenham Hotspur vs Brighton Liga Inggris: Spurs Menang, Gareth Bale Jadi Pahlawan Spurs

Baca juga: HASIL Aston Villa Vs Southampton Liga Inggris- Aksi James Ward-Prowse dalam Drama 7 Gol Jadi Sorotan

Rasa bangga dan haru diungkapkan perwakilan Bboy Radianoor alias Duta usai meraih jawara dalam kejuaraan bergengsi ini.

“Alhamdulillah bersyukur Bboy Kalimantan Selatan bisa meraih hasil luar biasa dalam kejuaraan ini, setelah lama terhenti akibat pandemi beberapa bulan lalu," kata dia via WhatsApp Minggu malam.

Hasil ini juga tak lepas dari peran pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Kormi) Kalimantan Selatan dan Kormi Banjarmasin yang selalu menyupport secara pribadi.

"Semoga kedepan kita bisa memberikan prestasi lebih untuk Kalsel,” tambahnya.

Perjuangan Bboy Kalimantan Selatan merajai event ini juga disaksikan langsung wakil ketua Kormi Banjarmasin Soesanto Eko Wardojo yang sekaligus mendampinggi para penggiat olahraga breakdance.

“Luar biasa, melihat perjuangan anak–anak patut diacungi jempol, mereka berjuang sampai akhir dan hasilnya sangat memuaskan kami. Secara gerakan dan kreativitas Bboy Kalsel mampu melampaui peserta dari daerah lain tak terkecuali tim tuan rumah sendiri.” kata Soesanto Eko.

Disayangkan, sebelum keberangkatan para penggiat olahraga breakdance Kalimantan Selatan tak mendapat bantuan dari dinas terkait dalam mengikuti kejuaraan bergengsi tersebut.

Kendati demikian pengurus Kormi Kalimantan Selatan dan Kormi Banjarmasin langsung bergerak cepat dengan memberikan bantuan pribadi mereka sebagai dukungan kepada penggiat Bboy sehingga mampu memompa semangat mereka dalam mengikuti kejuaraan.

Banjarmasin post.co.id/Khairil rahim