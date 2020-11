BERLANGSUNG Link TV Online Man United vs Arsenal Liga Inggris, Tak Bisa Live Streaming Net TV

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Man United vs Arsenal di Liga Inggris bisa diakses Minggu (1/11/2020) malam ini via Live Streaming Mola TV

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Man United vs Arsenal di Liga Inggris bisa diakses Minggu (1/11/2020) malam ini via Live Streaming Mola TV. Marcus Rashford Starter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Manchester United vs Arsenal ( MU vs Arsenal ) via Live Streaming Liga Inggris atau Premier League dapat ditonton via Live Streaming TV Online www.mola.tv yang saat ini Sedang Berlangsung

Walaupun tak bisa diakses via Live Streaming Net TV, Link Live Streaming Man United vs Arsenal bisa diakses via Live Streaming Mola TV mulai pukul 23.30 Wib.

Meski tak Siaran Langsung Net TV, Duel Manchester United vs Arsenal ( MU vs Arsenal ) di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming. Atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan www.Mola.TV

Baca juga: SESAAT LAGI Link TV Online Man United vs Arsenal di Liga Inggris, Rashford Main

Baca juga: Ronaldo Dua Gol! Hasil Spezia vs Juventus Skor Akhir 1-4, Bianconeri Pepet Milan di Klasemen

Baca juga: Rekor Baru Zlatan Ibrahimovic Usai Bawa AC Milan Menang 1-2 dari Udinese di Liga Italia Pekan 6

Pekan ketujuh Premier League musim ini menyajikan duel MU vs Arsenal di Old Trafford, Minggu (1/11/2020) malam WIB.

Laga ini dijadwalkan tayang secara langsung di Mola TV via link ini pukul 23.30 WIB.

Mike Dean akan memimpin pertandingan big match Manchester United vs Arsenal malam ini. Sosoknya sudah bikin cemas sejumlah pendukung The Gunners.

Dean menjadi sosok yang ditunjuk sebagai wasit di laga nanti. Pria 52 tahun itu adalah juru adil paling berpengalaman di Liga Inggris, dengan pengalaman memimpin di 513 laga.

Juru adil yang telah mengantongi lisensi wasit FIFA sejak 2003 itu juga tercatat sebagai wasit pemberi kartu merah terbanyak di liga, yakni sebanyak 105 kartu. Dia turut menjadi pengadil yang paling banyak memberi penalti (173).

Melansir Transfermarkt, Mike Dean sudah sering sekali memimpin pertandingan yang melibatkan Manchester United atau Arsenal pada ajang Premier League. Dia telah 62 kali menjadi wasit di laga MU, serta 60 kali mewasiti The Gunners.