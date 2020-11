Insiden Ardhito Pramono Terjatuh di Panggung Prambanan Jazz Virtual 2020, Malu Tapi Terus Nyanyi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Insiden menyakitkan menimpa penyanyi Adhito Pramono. Dia terpeleset saat berada di atas panggung Prambanan Jazz Festival Virtual 2020.

Meski begitu, demi profesionalitas, Ardhito Pramono tetap melanjutkan tampil dengan percaya diri.

Diketahui, awalnya Ardhito santai membawakan lagu "Trash Talkin" sambil memainkan gitar.

Namun saat memasuki lagu kedua yang berjudul "Say Hello", gerimis mulai turun di pelataran Candi Prambanan.

Walau gerimis datang, Ardhito tetap tampil energik di atas panggung Prambanan Jazz Festival Virtual 2020.

Ketika ia sedang bersemangat membawakan lagu "Say Hello" di atas panggung, Ardhito ingin memukul simbal drum.

Namun, Ardhito malah terpeleset sampai terjatuh di panggung lantaran kondisi lantai panggung yang licin.

Alih-alih menahan malu, Ardhito tetap melanjutkan penampilannya sambil tertidur di atas panggung.

Dia juga sempat mengambil kaca mata yang terlepas jauh darinya.

Pemeran film Story of Kale: When Someone's in Love itu pun tertawa-tawa ketika bernyanyi sambil memainkan pianonya.