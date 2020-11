Ketua Umum HIPMI Mardani H Maming Hadiri Peringatan Maulid Nabi

Ketua Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming, hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di majelis Taklim Darul Mukhtar Habib Sulaiman Al Aydrus di kawasan Pasar Ampera RT 4, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpangempat, Kabupaten Tanahbumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (2/11/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Ketua Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI), Mardani H Maming, hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di majelis Taklim Darul Mukhtar Habib Sulaiman Al Aydrus.

Kegiatan itu digelar di kawasan Pasar Ampera RT 4, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpangempat, Kabupaten Tanahbumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (2/11/2020). Mardani juga didampingi Habib Abdurrahman Bahasyim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Habib Banua.

Acara juga diikuti Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin, Habib Umar Al Aydrus anggota DPRD Tanbu, Ketua MUI Tanbu KH Fadli Muis, Ketua NU Tanbu Sayyid Hadid Al Aydrus, Lurah Tungkaran Pangeran Simpang Empat, Hj Rima Anita Susanti, puluhan Habaib serta Tuan Guru Alim Ulama dan ribuan warga.

Kegiatan dibuka dengan kegiatan pembacaan maulid habsi, tahlil dan doa haul, serta tausiah agama.

Tausiah disampaikan Habib Yusuf Al Khairid yang menyebut, dunia dipenuhi keberkahan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baiknya nikmat adalah Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, dengan melantunkan dan memuliakan Maulid Nabi Muhammad SAW yang luar biasa nikmat.

"Dengan mengingat Syirah Nabi, segala kegundahan, kegalauan, kecemasan akan hilang," sebutnya.

Tausiah yang kedua disampaikan oleh Habib Ali bin Sodiq bin Assegaf bin Al Imam Al Kutub Al Habib Abubakar Muhammad Assegaf Gresik.

Dikatakan Habib Ali, dengan memperingati Maulid Nabi, hari ini umat muslim masih membuktikan kecintaannya kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Dikatakan Habib Ali, banyak cara mencintai Nabi, berjiwa sosial dan memperhatikan nasib orang miskin, kaum fakir dan anak yatim, namun yang lebih lagi adalah dengan cara mencintai keluarganya, yaitu para Habaib.

"Jangan mengaku cinta Nabi, bila tidak menghargai, menghormati dan memuliakan keturunan Nabi," tegasnya.

Tausiah ketiga disampaikan Habib Alwy Al Aydrus yang datang dari Kota Tarim Hadramaut yang berpesan agar semua senantiasa berbakti kepada orang tua, mengangkat derajat mereka dan memuliakannya.

"Semoga kita semua yang mencintai Nabi Muhammad SAW, pada hari nanti dikumpulkan bersama orang yang kita cintai," pungkasnya.

Acara kemudian ditutup dengan pembacaan Tahlil, Tahmid, Takbir secara bersama sama, dan doa. (banjarmasinpost.co.id/man hidayat)