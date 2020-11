Empat Pelaku UMKM Dapat Pinjaman Usaha dari PT Sarana Kalsel Ventura

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARMASI - Rasa bahagia dan senang terpancar diraut 3 wajah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kalimantan Selatan, Abdul Hadi, Suryadi, Yulianti dan H Mubsirin.

Di tengah kesulitan mencari modal di tengah pandemi Covid-19, pinjaman pembiayaan dana program kemitraan dengan cukup, hanya 3 persen setahun di PT Sarana Kalsel Ventura telah disetujui.

"Saya mengajukan pinjaman Rp 100 juta ke PT Sarana Kalsel Ventura. Uangnya dijadikan mengembangkan modal usaha," kata Suryadi sehari-sehari berjualan nasi goreng.

Senada diungkapkan H Mubsirin, pedagang alat komunikasi di Bati-bati, Kabupaten Tanahlaut (Tala). Dirinya mengajukan Rp 150 juta.

"Saya sangat senang, apalagi imbal hasil cukup rendah hanya 3 persen. Ini sangat meringankan kami selalu pelaku UMKM," ujarnya.

Selain itu, ada juga Yulianti pelaku usaha home industri kue yang mendapat pinjaman Rp 50 juta dan Abdul Hadi perdagang alat rumah tangga meminjam Rp 100 juta.

Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura, Hasan Ruspandi SE, mengatakan, saat ini pelaku UMKM di Banjarmasin dan sekitarnya sangat antusias untuk mendapatkan Pembiayaan Dana Program Kemitraan.

"Dengan imbal hasil hanya sebesar 0,25 per bulan atau 3 persen per tahun sangat murah buat mereka. Misalnya pembiayaan dengan plafon Rp 100 juta, hanya membayar imbal hasil Rp 250.000 per bulan dengan jangka waktu tiga tahun," paparnya.

Hasan menjelaskan, di bulan Oktober 2020 sudah direalisasikan untuk empat UMKM di sektor perdagangan alat rumah tangga, home industri kue, warung makan dan perdaganan umum.