Jadwal Siaran Langsung Liga Champion Malam Ini Lokomotiv Moskow vs Atletico, Madrid vs Inter

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions di SCTV malam ini Rabu (4/11/2020) dinihari akan menyuguhkan laga duo Madrid, Atletico Madrid dan Real Madrid.

Secara total, ada empat pertandingan matcday 3 yang akan disiarkan langsung dan Live Streaming SCTV.

Empat pertandingan itu adalah Lokomotiv Moskow vs Atletico Madrid, Real Madrid vs Inter Milan. Kemudian ada Istanbul Basaksehir vs Manchester United dan Barcelona vs Dynamo Kiev.

Jadwal Liga Champions di SCTV akan dibuka Rabu (4/11/2020) dinihari pukul 00.55 WIB dengan pertandingan Lokomotiv Moskwa vs Atletico Madrid (Grup A).

Kemudian dilanjutkan dengan laga big match Real Madrid vs Inter Milan pada jam 03.00 WIB.

Real Madrid dan Inter yang tergabung dalam Grup B dengan Shakhtar Donetsk (Ukraina) dan Borussia Moenchengladbach (Jerman) tengah terpuruk di Liga Champions.

Kedua tim diprediksi bakal tampil penuh motivasi guna meraih kemenangan perdana di Grup B.

Ada pula laga Atalanta vs Liverpool ini akan digelar di Stadion Gewiss, Rabu (4/11/2020) dini hari WIB namun hanya tayang lewat TV Online Vidio.com.

Laga di Gewiss kali ini akan menjadi pertemuan pertama Atalanta dengan Liverpool.

Atalanta saat ini menempati peringkat kedua klasemen Grup D, dengan koleksi empat poin.