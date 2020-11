Kondisi Janin Audi Marissa Diungkap, Istri Anthony Xie Umumkan Kehamilan Anak Pertama

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai menggelar resepsi pernikahan pada Sabtu (12/9/2020) lalu, kabar bahagia kini kembali datang dari pasangan selebritis Audi Marissa dan Anthony Xie.

Melalui Instagram masing-masing baik Audi Marissa maupun Anthony Xie baru-baru ini umumkan kehamilan anak pertama mereka.

Ya, usai berpacaran dengan Anthony selama 3 tahun akhirnya Audi resmi dipersunting pada September lalu.

Seperti yang diposting ulang oleh akun gosip @lambe_turah, Selasa (3/11/2020), foto janin pun diperlihatkan oleh Audi Marissa maupun Anthony Xie.

Baca juga: Potret Terkini Dylan Carr, Aktif Lagi di Sinetron Usai Sempat Koma Hingga Nyaris Tewas

Baca juga: Sosok Ibu Nia Ramadhani yang Baru Berulang Tahun, Wajah Mertua Ardi Bakrie Masih Awet Muda

"You + me = three #babyontheway, " tulis Anthony Xie dalam kolom keterangan postingannya, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Selasa (3/11/2020).

Foto janin empat kolase yang terrangkai menjadi satu dalam frame unggahan Anthony tersebut kemudian diunggah kembali oleh Audi Marissa di Story Instagram pribadinya.

Sederet kerabat artis mereka berdua pun turut membanjiri kolom komentar unggahan Anthony Xie. Mulai dari Fero Walandouw, Cut Mey Riska hingga Samuel Zylgwyn.

Mereka mengucapkan selamat untuk pasangan pengantin baru tersebut atas kedatangan buah hatinya.

"Congratulations brother, " kata Fero Walandouw.

"Congrats, " ujar Cut Mey Riska.