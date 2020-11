LIVE SCTV! Jadwal Liga Champions, Real Madrid vs Inter Milan, Atalanta vs Liverpool di TV Online

LIVE SCTV! Jadwal Liga Champions Rabu (4/11/2020) Malam Ini, Real Madrid vs Inter Milan, Atalanta vs Liverpool di TV Online

BANJARMASINPPOST.CO.ID - Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV dan Vidio.com Premier mulai Rabu (4/11/2020) dinihari atau malam ini.

Ada empat pertandingan matcday 3 yang dua di antaranya bisa diakses via Live Streaming SCTV. Yakni Real Madrid vs Inter Milan dan Lokomotiv Moskow vs Atletico Madrid.

Dua pertandingan menarik lainnya di Liga Champions tidak Siaran Langsung SCTV tapi diakses via Live Streaming TV Online adalah Manchester City vs Olympiakos dan Atalanta vs Liverpool.

Pertandingan Liga Champions di Live Streaming SCTV akan dibuka Rabu (4/11/2020) dinihari pukul 00.55 WIB dengan laga Lokomotiv Moskwa vs Atletico Madrid (Grup A). Kemudian dilanjutkan dengan laga big match Real Madrid vs Inter Milan.

Berlaku sebagai tuan rumah di Estadio Alfredo Di Stefano, Los Blancos butuh tiga poin setelah gagal menang dalam dua partai pertama.

Seusai tumbang 2-3 dari Shakhtar Donetsk dalam pertandingan pembuka, Sergio Ramos dkk mengimbangi Borussia Moenchengladbach 2-2.

Raihan satu poin dari dua pertandingan membuat Madrid terdampar di dasar klasemen Grup B.

Adapun Inter saat ini menempati tangga ketiga dengan dua poin.

Para pemain Real Madrid merayakan setelah mencetak gol dalam pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Barcelona dan Real Madrid di stadion Camp Nou di Barcelona pada 24 Oktober 2020. (LLUIS GENE / AFP)

Duel Madrid versus Inter bakal kick-off pukul 22.00 waktu setempat.

Jika dikoversi ke waktu Indonesia, maka tayang pukul 03.00 dini hari WIB.