Chelsea vs Rennes - Prediksi Susunan Pemain di Liga Champions, Hakim Ziyech dan Edouard Mendy Main

Prediksi Susunan Pemain dan Head to Head serta Live Streaming Chelsea vs Rennes di Liga Champions Kamis (5/11/2020). Hakim Ziyech dan Edouard Mendy main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Chelsea vs Rennes di duel Liga Champions Kamis (5/11/2020) tersaji via Live Streaming TV Online Vidio.com, Hakim Ziyech dan kiper Edouard Mendy starter.

Kedua tim sama-sama ngebet meraih kemenangan jelang laga Chelsea vs Rennes di Liga Champions malam ini mulai pukul 03.00 WIB dan tayang via TV Online.

Link Live Streaming Chelsea vs Rennes di Liga Champions bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com, Hakim Ziyech dan kiper Edouard Mendy main.

Siaran Langsung SCTV menyiarkan duel Basaksehir vs Manchester United dan Barcelona vs Dynamo Kyiv pada matchday ketiga Grup G Liga Champions 2020-2021. Duel Chelsea vs Rennes ini via TV Online.

Persaingan masih cukup terbuka, jadi Chelsea perlu memenangi pertemuan perdana dengan Rennes di Stamford Bridge ini.

Ada dua pemain baru Chelsea yang begitu disorot belakangan ini.

Dua pemain itu adalah Hakim Ziyech dan kiper Edouard Mendy.

Bagi Ziyech, ini akan kembali menjadi ajang pembuktian kehebatan.

Sementara itu, bagi Mendy, ini akan menjadi ajang reuni dengan mantan klubnya.

Pada matchday 2, Chelsea menang 4-0 di kandang tim debutan lainnya, FC Krasnodar.