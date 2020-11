Jadwal Liga Champions Malam Ini, Barcelona dan Man United Live SCTV, Juventus & Chelsea di TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rangkaian jadwal Liga Champions matchday ketiga akan kembali bergulir Kamis (5/11/2020) dinihari WIB. Akan hadir delapan pertandingan dari Grup E hingga H.

Banyak laga yang paling ditunggu di Liga Champions matchday 3 adalah pertemuan Istanbul Basakhsehir vs Manchester United dan Barcelona vs Dynamo Kiev dan Chelsea vs Rennes, Ferencvaros vs Juventus dan RB Leipzig vs PSG.

Jadwal Liga Champions matchday 3 akan mulai berlangsung Rabu (4/11/2020) dini hari WIB hingga Kamis (5/11/2020) dan kembali ditayangkan saluran televisi SCTV dan laman Live Streaming TV Online Vidio.com.

Ada dua laga yang akan tayang live di SCTV, yakni Istanbul Basakhsehir vs Manchester United dan Barcelona vs Dynamo Kiev.

Istanbul Basakhsehir dan Manchester United berlaga di Grup H.

MU sejauh ini tampil sempurna dan kini memuncaki klasemen dengan nilai 6. Istanbul di urutan terakhir dan belum meraih poin.

Barcelona dan Dynamo Kiev menjadi bagian dari Grup G.

Dua penyerang Paris Saint-Germain (PSG), Mauro Icardi dan Neymar kala kontra Reims, Senin (28/9/2020) dini hari WIB di Liga Perancis. (AFP/FRANCK FIFE)

Barca baru saja mengalahkan Juventus 2-0 dan kini memuncaki klasemen dengan nilai 6, diikuti Juve (3), Kiev (1), dan Ferencvaros (1).

Malam ini juga ada sejumlah laga menarik lain, termasuk Chelsea vs Rennes, Ferencvaros vs Juventus, dan RB Leipzig vs PSG.

Pada Kamis (5/11/2020), tersaji big match antara RB Leipzig vs PSG.