Prediksi Susunan Pemain RB Leipzig vs PSG di Liga Champions, Neymar dan Kylian Mbappe Absen

BANJARMASINPPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming RB Leipzig vs PSG di duel Liga Champions Kamis (5/11/2020) tersaji via Live Streaming TV Online Vidio.com, Neymar dan Kylian Mbappe absen.

Kedua tim sama-sama ngebet meraih kemenangan setelah sama-sama takluk dari Manchester United jelang laga RB Leipzig vs PSG di Liga Champions malam ini mulai pukul 03.00 WIB dan tayang via TV Online.

Siaran Langsung SCTV menyiarkan duel Basaksehir vs Manchester United dan Barcelona vs Dynamo Kyiv pada matchday ketiga Grup G Liga Champions 2020-2021. Bukan duel RB Leipzig vs PSG ini.

RB Leipzig dan PSG kali terakhir bertemu pada semifinal Liga Champions musim lalu pada Agustus. PSG menang mudah 3-0.

Tim Julian Nagelsmann dibuat tak berdaya saat menghadaoi MU pada matchday kedua di Old Trafford.

Leipzig takluk 0-5, dengan tiga dari lima gol Setan Merah dicetak Marcus Rashford.

Dayot Upamecano, yang banyak mendapat pujian pada musim lalu, tampak biasa-biasa saja, bahkan tak berdaya menghadapi lini serang MU.

Saat ini, PSG dan Leipzig sama-sama mengantongi tiga poin setelah mengalahkan Istanbul Basaksehir.

Alhasil, duel dini hari nanti sangat penting bagi kedua tim untuk membuka jalan ke babak selanjutnya.