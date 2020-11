PS5 Rilis, PS4 Turun Harga di Indonesia, 3 Promo Paket Bundling Harganya Cuma Rp 4 Jutaan

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sony baru saja merilis PlayStation 5 atau PS5 yang sudah mendapat sertifikat dari Pemerintah Indonesia.

Bersamaan dengan itu Sony juga merilis paket bundling baru untuk konsol PlayStation 4 ( PS4) dalam program bertajuk "Double Eleven".

Program yang menawarkan beragam pilihan paket harga menarik PS4 ini digelar di Indonesia dalam waktu terbatas, yakni mulai dari 2 - 11 November 2020.

Berdasarkan pantauan KompasTekno dari situs resmi PlayStation, terdapat tiga paket promo yang ditawarkan dalam promo khusus ini, yakni paket bundling konsol PS4, paket khusus PS4 Pro, dan paket controller DualShock.

1. Paket bundling Mega Pack

Paket bundling Mega Pack menawarkan satu unit konsol PS4 edisi warna Jet Black dengan kapasitas penyimpanan 1 TB.

Sony juga menyertai paket bundling tersebut dengan akses gratis layanan premium PlayStation Plus ( PS Plus) selama tiga bulan dan tiga judul game terlaris dari Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Promo bundling Mega Pack PlayStation 4 (Sony)

Adapun ketiga judul game yang dimaksud terdiri dari Marvel's Spider-Man Game Of The Year Edition, Horizon Zero Dawn Complete Edition, dan Gran Turismo Sport.

Paket bundling Mega Pack dijual dengan harga khusus, yakni sebesar Rp 4 juta dari harga normal Rp 5,2 juta.

2. Paket bundling PS4 Pro