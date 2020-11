Karateka Shoto-Kai Kalsel Rizki Padillah Kalahkan Wakil Brasil dan Peru

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Prestasi membanggakan diraih karateka asal Bumi Bersujud, Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu), Provinsi Kalimantan Selatan.

Rizki Padillah, karateka Shotokan Karate-do Indonesia (Shoto-Kai) Kalsel menyumbang medali bagi kontingen Indonesia di ajang Karate World Championship Online 2020 yang dihelat di Brasil, Jumat (30/10/2020) sampai Sabtu (31/10/2020).

Rizki merupakan karateka yang sehari-hari berlatih dibawah instruksi Senpai Ahmad Zaki, SE, di Dojo Bina Satria Karate Club.

Karateka muda yang bersekolah di SMAN 1 Kusan Hilir ini sudah malang melintang di berbagai kejuaraan, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Berasal dari keluarga yang sederhana, Rizki begitu panggilan akrabnya, berhasil menjadi salah satu karateka yang mampu meraih juara di usianya yang masih muda.

Pencapaian tertingginya saat ini adalah berhasil menjadi juara di dua event internasional, yaitu International Karate Online Friendship Games 2020 di Filipina dengan berhasil meraih medali perak.

Kemudian, di World Karate Championship Online di Brasil dengan menyabet dua gelar sekaligus, yaitu Best of The Best sebagai Runner Up dan Juara 1.

Di Kelas Kadet Putra menyingkirkan karateka–karateka asal Brasil dan Peru yang memiliki postur tubuh lebih besar dan tinggi.

"Saya tidak menyangka bisa meraih juara di kedua event tersebut, tetapi tidak ada kata lain selain rasa syukur kepada Allah SWT atas pencapaian yang diraih. Terima kasih keda kedua orangtua saya, kepada pelatih saya Senpai Ahmad Zaki, seluruh senior di Shoto-Kai Kalsel dan teman–teman yang mensupport," kata karateka sabuk hitam Dan I yang lahir 14 Februari 2005 di Pagatan, Kabupaten Tanbu, ini kepada Banjarmasinpost.co.id, Rabu (4/11/2020).