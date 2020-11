Promo Menarik Event Virtual, Customer Daihatsu Banjarmasin Dapat Penawaran Spesial

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Selama masa pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir, sejumlah dealer otomotif memilih event virtual dalam memasarkan produk dan gaet konsumen.

Seperti halnya dilakukan dealer Daihatsu Banjarmasin yang mengajak para customer loyal untuk mengikuti customer virtual gathering, pada Sabtu (7/11/2020) nanti.

"Pada acara tersebut customer akan mendapatkan penawaran spesial berupa potongan harga, kemudian ada doorprize alat-alat elektronik dan delapan unit sepeda motor. Serta ada talkshow bersama Asosiasi GrandMax Moko (Mobil Toko)," jelas Kepala Cabang Daihatsu Banjarmasin, Purnama YP kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (5/11/2020).

Selama Nopember 2020 tengah berlaku potongan harga sebesar Rp 4 jutaan dari diskon reguler. Pun masih berlaku promo khusus bagi Guru, PNS, BUMN, dan Jurnalis diskon tambahan Rp 2 juta.

Diakuinya, terdapat tren kenaikan penjualan bulanan yakni kisaran 16 persen di selama Oktober 2020. Hampir seluruh segmen berkontribusi dalam peningkatan penjualan, di antaranya unit Ayla, GranMax, Terios.

Dari sisi aftersales, Daihatsu geber program End-Year Celebration meliputi promo oli beli 2 gratis 1, diskon perawatan berkala 20 persen, tune up plus ganti oli Rp 125.000, dan tune up Rp 100.00 semua harga sudah termasuk ppn.

"Customer harus lakukan booking terlebih dulu sebelum melakuan servis via aplikasi, kami juga sudah edukasi ke customer mengenai proses bookingnya," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)