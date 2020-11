Via Vallen Disarankan Bikin Tato Usai Pamer Punggung, Sang Pedangdut Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Via Vallen bereaksi ketika seorang warganet menyarankannya membikin tato kala pedangdut tersebut sedang pamer punggung mulusnya dalam balutan gaun seksi.

Ya, Via Vallen adalah salah satu publik figur tanah air yang aktif dalam bersosial media.

Ia membagikan momen saat bersama keluarga, berlibur, hingga penampilan-penampilannya di atas panggung.

Selain itu Via juga diketahui memang cukup sering membalas komentar warganet.

Baik itu yang berisi pujian, candaan, hingga nyinyiran dari para pengguna internet.

Salah satu buktinya adalah kala Via membalas komentar seorang pengguna Instagram yang menyarankan perempuan kelahiran 1992 itu membikin tato.

Merujuk pada foto terbaru yang dibagikan Via Vallen di instagramnya Kamis (5/11/2020) siang.

Di foto tersebut terlihat Via Vallen sedang duduk di sebuah tempat dengan latar pemandangan birunya lautan tak jauh dari dirinya.

"Smell the sea, feel the sky, let u'r soul and spirits fly. Perfect," tulis Via Vallen dengan menyertakan sejumlah tagar alias hastag.

Mengenakan dress tanpa lengan berwarna putih serta rambut yang dikuncir cepol, Via nampak anggun dan sederhana.