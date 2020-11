Jadwal Liga Spanyol Barcelona vs Real Betis : Lionel Messi Boleh Pergi, Haaland dan Mbappe Dibidik

TWITTER.COM/EIFSOCCER via Bola Sport

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tersaji lengkap Jadwal Liga Spanyol Pekan 9 Sabtu (7/11/2020) hingga Senin (9/11/2020) via Live Streaming Bein Sports 1. Ada Barcelona vs Real Betis dan Valencia vs Real Madrid. Ada Klasemen Liga Spanyol.

Calon Presiden Barcelona, Victor Font, menjawab siapa di antara Erling Haaland ayau Kylian Mbappe yang akan direkrut jika ia berhasil menangi pemilihan.

Victor Font, salah satu kandidat utama untuk menjadi presiden terbaru Barcelona, telah mengungkapkan apa saja hal yang ingin dilakukannya ketika menjabat nanti.

Dalam sebuah pertemuan online yang dilakukan pada Senin (2/11/2020) sore waktu setempat, Font membahas beberapa poin, salah satunya adalah transfer pemain.

Baca juga: Nasib Jack Brown, Ibunda Ucap Soal Undangan Klub Liga Inggris dan Main di Liga Indonesia Disorot

Baca juga: Kegalauan Hakan Calhanoglu Soal Kontrak AC Milan, Rossoneri Malah Kejar Pemain Genoa & RB Salzburg

Salah satu audien menanyakan kepada Font apakah ia lebih memilih untuk merekrut Erling Haaland atau Kylian Mbappe jika nanti terpilih sebagai presiden.

Font pun langsung menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan bahwa ia senang dengan Erling Haaland maupun Kylian Mbappe.

Namun, untuk memilih satu di antaranya, Font masih belum ingin menentukan saat itu juga.

Font lebih memilih fokus untuk membahas area struktur klub yang menurutnya telah dijalankan dengan tidak bagus selama ini.

"Soal Haaland dan Mbappe, salah satu perubahan terbesar nanti adalah keputusan olahraga akan berada di tangan struktur olahraga," ujar Font seperti dikutip BolaSport.com dari Barcablaugranes.

"Saya senang dengan kedua pemain. Akan tetapi, situasi ekonomi sedang kritis dan kami tidak akan dapat merekrut pemain dalam jumlah besar," ucap Font menambahkan.