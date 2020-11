Kala Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Diisukan Putus, Shaheer Sheikh & Ruchikaa Pamer Foto Melet

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat isu pedangdut Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman putus menyeruak, sang mantan, Shaheer Sheikh malah pamer kemesraan dengan sang kekasih.

Shaheer Sheikh terlihat memposting foto berdua dengan Ruchikaa Kapoor di akun instagramnya, baru-baru ini.

Dalam foto itu, mantan kekasih Ayu Ting Ting itu dan sang pacar sama-sama memakai kacamata hitam.

Keduanya juga memperlihatkan ekspresi lidah melet.

"Here you go... after all the morphed pictures, thought of saving you all some time," tulis Shaheer.

Postingannya ini dikomentari sang kekasih lewat @ruchikaakapoor dengan kata singkat "best".

Selain mengomentari, dia juga mengupload foto itu di akun instagramnya.

"#Repost @shaheernsheikh with @make_repost

Here you go... after all the morphed pictures, thought of saving you all some time," tulisnya.

Sementara, isu Ayu Ting Ting putus dari Adit Jayusman mencuat setelah desainer Ivan Gunawan menyeletuk di acara Brownis Trans TV.

Kini, putri Umi Kalsum dan Abdul Rozak itu menanggapi rumor putus dari Adit Jayusman yang ramai diperbincangkan gara-gara celetukan Ivan Gunawan.