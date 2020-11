Klasemen Liga Inggris, Jadwal English Premier League : Nasib Ole Solskjaer di Everton vs Man Utd

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Inggris Pekan 8 Live MolaTV menyajikan laga-laga seru Liga Premier Inggris (English Premier League) mulai Sabtu (7/12/2020).

Link Live Streaming Manchester City vs Liverpool dan Everton vs Manchester United beserta pertandingan lainnya di Liga Inggris pekan ini dapat diakses via TV Online Mola TV.

Big match pekan ini akan tertuju ke Etihad Stadium antara Man City vs Liverpool.

Tim asuhan Jurgen Klopp kini menduduki posisi puncak Klasemen Liga Inggris dengan koleksi 16 angka dari tujuh pertandingan yang telah dimainkan.

Sedangkan Man City tengah terpuruk, tim asuhan Pep Guardiola itu kini berada di posisi ke-10 Klasemen Liga Inggris dengan mengoleksi 11 angka.

Laga tak kalah seru lainnya adalah Everton vs Manchester United.

Ini melakukan laga pembuktian Ole Solskjaer, yang baru saja takluk di Liga Champions atas Istanbul Basaksehir.

Pelatih interim Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, dikabarkan telah menemukan susunan pemain terbaik (TWITTER.COM/MANUTD)

Ya, Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer bisa dipecat pada Sabtu (7/11/2020) saat melawan Everton di lanjutan Liga Inggris.

Manchester United harus menerima hasil minor kembali saat tumbang 1-2 dari Istanbul Basaksehir pada laga Liga Champions, Rabu (4/11/2020) atau Kamis dini hari WIB.

Ini adalah kekalahan beruntun United dalam dua laga terakhir. Sebelumnya Setan Merah tumbang dari Arsenal pekan lalu di Liga Inggris.